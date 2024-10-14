◇プロ野球 パ・リーグ CS ファーストステージ 第3戦 日本ハム-ロッテ(14日、エスコンフィールドHOKKAIDO）日本ハムの田中正義投手が無失点の好投を見せました。田中投手は5回途中2アウトから、先発の北山亘基投手の後を継いでマウンドに上がりました。ここでロッテの4番・ソト選手を3球三振で打ち取ると、6回にも登板。150キロを超えるストレートなどでロッテ打線を封じ、三者凡退とすると、7回のマウンドにもあがります。この回