【モデルプレス＝2024/10/14】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の川中子奈月心が14日、グランドメルキュール札幌大通公園（旧ロイトン札幌）にて開催された「SAPPORO COLLECTION 2024 AUTUMN／WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。【写真】川中子奈月心、スラリ美脚披露◆川中子奈月心、冬コーデで登場川中子は、ライトグレーのトップス、大きめダウンにフリンジの付いたブラウンのミニ丈