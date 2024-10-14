各社の凄い技術が見られる！ 「JAPAN MOBILITY SHOW BIZWEEK 2024とは日本自動車工業会（以下自工会）は、2024年10月15日から18日まで「JAPAN MOBILITY SHOW BIZWEEK 2024」を開催します。各社の「凄い技術」が展示されますが、どのような内容なのでしょうか。1人乗りの軽トラみたいなスズキ「SUZU-CARGO」2023年に「東京モーターショー」から、「JAPAN MOBILITY SHOW（以下JMS）」へと生まれ変わった本イベント。【画像】