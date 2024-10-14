【モデルプレス＝2024/10/14】元AKB48の柏木由紀が14日、グランドメルキュール札幌大通公園（旧ロイトン札幌）にて開催された「SAPPORO COLLECTION 2024 AUTUMN／WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。【写真】柏木由紀、圧巻の貫禄◆柏木由紀、初「サツコレ」ランウェイで“貫禄”見せる柏木はブルーのTシャツにグレーのブルゾンを羽織った秋らしいスタイルで登場。グレーのフリルスカートをなびかせながらウォーキングを披露