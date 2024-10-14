あきくん、みこちゃんという2人の子どもを育てるしかこ@ほのぼの育児漫画(@shikashikakodayo)さん。明日は待ちに待ったみこちゃんの1歳の誕生日です。みこちゃんにとって0歳最後の夜、お兄ちゃんのあきくんは眠そうなみこちゃんの「寝かしつけ」を提案しますが？2人のかわいい様子に心がほっこりするお話です。 ©shikashikakodayo ©shikashikakodayo ©shikashikakodayo ©shi