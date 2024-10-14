日本サッカー協会は１４日、アジア最終予選のオーストラリア戦（１５日・埼スタ）に向けた前日記者会見を埼玉スタジアムで行い、森保一監督とＭＦ守田英正が出席した。最終予選は３連勝でスタートを切り、Ｃ組の１位（勝ち点９）として２位オーストラリア（勝ち点４）をホームに迎える。ふたりが並んで臨んだ前日会見では、最終予選で３連勝と好スタートを切った要因について質問に答えた守田の言葉に、森保監督が深くうなずいた