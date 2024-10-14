◆２０２４パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第３戦日本ハム―ロッテ（１４日・エスコンフィールド）日本ハム・田中正義投手が５回から２番手でマウンドに上がり、７回１死までイニングまたぎで気迫の完全投球を披露した。先発の北山亘基投手が４回まで２失点。５回も続投したが、２死から四球を許したところで新庄剛志監督は今季２０セーブを挙げた右腕をマウンドへ送り出した。打席には４番