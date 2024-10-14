◆学生３大駅伝開幕戦出雲駅伝（１４日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）国学院大が２時間９分２３秒で、２０１９年以来、５年ぶり２度目の優勝を果たした。学生３大駅伝も２勝目。４０秒差の２位は駒大、１分差の３位は青学大だった。５区終了時点で、国学院大が平林清澄（４年）がトップでスタート。４秒差の２位で駒大の篠原倖太朗（４年）、トップと２４秒差で２位