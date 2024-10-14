「ドラマが終わってもうすぐ4か月が経とうというのに、まだあの問題がくすぶったままだとは……」──。テレビ局関係者が嘆息するのは、今年4月クールに日曜劇場で放送されたドラマ『アンチヒーロー』（TBS系）についてだ。【写真】トレードマークとなったロングコートをさらりと着こなす長谷川博己長谷川博己（47才）を主演に迎え、全話の平均視聴率は10.8％。4月期のドラマではナンバーワンのヒット作となった。4年ぶりのドラ