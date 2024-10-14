アダストリアが展開する｢RAGEBLUE(レイジブルー)｣は、韓国の国民食インスタントラーメン｢ノグリラーメン｣との初のコラボレーションアイテム全4型を2024年10月11日(金)より｢RAGEBLUE｣の全店舗と、公式ウェブストア .st(ドットエスティ)、ZOZOTOWNにて発売いたします。ぜひ、この機会にチェックしてみてください。 韓国の国民食｢ノグリラーメン｣と初コラボ 今回｢RAGEBLUE｣では、毎回、大好評の飲