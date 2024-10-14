三重県志摩市の「志摩スペイン村」で10月14日、大鍋でつくる50人前のパエリアが調理され、来場者が秋の美食を楽しみました。志摩スペイン村では14日、イベント「美食の祭典」開かれていて、広場に運ばれてきた直径およそ1メートルの大鍋から、地元産のシロサバフグを使ったパエリアが来場者に取り分けられました。この大鍋のパエリアは、11月2日からの3連休にも提供される予定です。