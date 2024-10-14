石破内閣で初入閣した伊東良孝沖縄・北方担当大臣が、根室の納沙布岬から北方領土を視察しました。北海道選出議員の大臣ともあって、元島民らは領土問題の進展に期待を寄せています。伊東良孝沖縄・北方担当大臣は、納沙布岬に到着すると地元の元島民らから手厚い歓迎を受けながら貝殻島や国後島を視察しました。（色丹島出身得能宏さん）「地元の大臣じゃないとできないことを、違うぞってところを見せていただければと思います