女優の熊谷真実（64）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。同世代の歌手のライブを鑑賞したことをつづった。熊谷は「昨日はさとしちゃんのライブに行ったの沼津まで」とつづり、ステージで歌う歌手の田原俊彦（63）の姿をアップ。12日に行われた、田原の全国ツアー静岡公演を訪れたことを伝えた。「あまりのかっこよさに鼻血出そうになった」と、すっかり見とれてしまったようで「大好きとしちゃん」とメロメロ