10/14(月)のWIN5対象レースの結果は、以下の通り。 的中馬番 3-2-7-6-5払戻金 123,280円的中票数 3,372票次回へのキャリーオーバー 0円 発売票数 5,938,838票発売金額 593,883,800円 ▼1レース目東京9R プラタナス賞勝馬：3.メルキオル人気：1番人気残票：3,609,658票 ▼2レース目新潟10R 菅名岳特別勝馬：2.イージーオンミー人気：2番人気残票：643,394票 ▼3