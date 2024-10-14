Tim ReidTed Hesson[ワシントン １３日 ロイター] - 米大統領選の共和党候補、トランプ前大統領は１３日、再選されたら国境警備隊員を１万人増員すると公約した。支持率が拮抗する中、トランプ氏は移民問題で民主党候補のハリス副大統領と火花を散らしている。メキシコとの国境に接する激戦州アリゾナ州での集会で、国境警備隊員の給与の１０％引き上げ、留任金・契約金１万ドルの支給に向けた財源を米議会に要求することで