ボクシングのＷＢＣ世界バンタム級王者・中谷潤人（２６＝Ｍ・Ｔ）がペッチ・ソー・チットパッタナ（タイ）と行う防衛戦（１４日、東京・有明アリーナ）が秒読みとなる中、亀田三兄弟の父でトレーナーの史郎氏が試合の展開を占った。史郎氏は自身のユーチューブチャンネルで中谷の防衛戦について予想。「（中谷が）間違いなく前半、５ラウンド以内にＫＯ勝ち」と断言した。さらに、その先にある世界スーパーバンタム級４団体統