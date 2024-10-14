モデルで俳優の本田翼さん（32）が2024年10月5日、自身のインスタグラム（＠tsubasa_0627official）で、訪れているフランスでの私服コーデを披露している。「すんごく寒い10度とか12度です」4日前の投稿でフランスに訪れていることを明かしていた本田さんは「すんごく寒い10度とか12度です」「20度台を経験したい」と現地の気温を紹介した。そのため、ファッションも暖かな装いだ。「今日のコーデ」を意味するハッシュタグ「＃ootd