サッカー日本代表の森保一監督が１４日、アジア最終予選のオーストラリア戦（１５日）に向けて前日会見を行った。３連勝中で迎える今回は、中国戦で勝利し、グループ２位に浮上したオーストラリアとの一戦だが、相手の指揮を執るのは現役時代にＪリーグの広島で１９９７―２００１年まで５シーズン一緒にプレーした経験のあるポポビッチ監督だ。会見では海外メディアからポポビッチ監督が、森保監督のことを「キャプテン」と