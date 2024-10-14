天皇皇后両陛下は「国民文化祭」の開会式に出席するため、岐阜県を訪問されました。14日午前10時頃、東京駅を出発した両陛下は、正午前、新幹線で岐阜羽島駅に到着されました。連休最終日、駅前には多くの人が集まり、両陛下は笑顔で手を振られました。その後、岐阜県庁を訪れ、20階にある展望ロビーから長良川や伊吹山など岐阜の豊かな自然や街並みを見渡されました。皇后さまが「広い。平野がずいぶん広く広がって」と話されると