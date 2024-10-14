（スタッフ）「手にのせてご飯あげてみて。フワフワだろ」（子ども）「かわいかった」徳島県鳴門市で開かれた「動物愛護フェア」は、鳴門市が市政施行77周年を記念して開いたもので、会場のボートレース鳴門は家族連れらでにぎわいました。屋内の会場では、徳島県獣医師会の椎本敏之さんが、狂犬病の予防法やペットの適切な飼い方などについて講演しました。「ふれあい体験」のコーナーでは、子どもたちが