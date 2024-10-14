花火大会一緒に行こうよ夏のはじまり、島のアルバイトで出会った同い年のあの子／君とブルーに染まる頃1東京で生まれ育った高校生の葵（あおい）はひょんな事から、小豆島にある叔母のカフェを夏休みのあいだ手伝うことに。そこで出会った同い年の悠（ゆう）ちゃんは天真爛漫でマイペース。自分とは正反対のタイプに戸惑う葵だったが、悠ちゃんの優しさに触れ、だんだんと心が変化していく――。音楽ユニット「三月のパンタシア」