【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■整列した児童たちが「Choo Choo TRAIN」にあわせたロールダンスに挑戦 10月13日、埼玉県にある立教新座中学・高等学校のセントポールズ-フィールドで開催された立教小学校の運動会の「ダンス体操」の演目に、EXILE TETSUYA、GENERATIONSの中務裕太、THE RAMPAGEの山本彰吾と浦川翔平がサプライズ登場した。 天気にも恵まれたこの日は1年生から6年生の約720名の児童