中国国家統計局のサイトによると、2024年9月には全国の消費者物価指数（CPI）が前年同期比で0．4％上昇した。そのうち都市部は0．4％上昇、農村部は0．6％上昇、食品価格は3．3％上昇、非食品価格は0．2％低下、消費財価格は0．5％上昇、サービス価格は0．2％上昇した。1-9月の平均値は同0．3％上昇した。 9月のCPIは前月比では横ばいだった。そのうち都市部は0．1％低下、農村部は0．1％上昇、食品価格は0．8％上昇、非食品価格は