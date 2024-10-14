「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース９−０メッツ」（１３日、ロサンゼルス）右足首捻挫の痛みを抱えながらプレーしているフリーマンが激走を見せたのは初回の攻撃だ。１死一塁の場面でメッツの千賀から四球を選び、次打者の四球で二進。２死後にマンシーの中前打で右足を引きずりながら一気に生還した。「ポストシーズン、特にいい投手から点を取るのは非常に難しい。２アウトなら無理してでも得点しようと思った」