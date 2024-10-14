タレントのやす子が１３日、Ｘ（旧ツイッター）で、自身への誹謗中傷がつづられた投稿に返信。「開示請求されたら終わりよ」と苦言を呈した。やす子はＸで、「＃やす子」とした上で「本当に不快」「消え失せろ」「ギャラ泥棒野郎」と罵詈雑言を連発した投稿を引用しリプライ。「こういうの呟くなら鍵垢にしときなさい！開示請求されたら終わりよ！」と苦言をつづった。この投稿に対し、やす子へ向け「開示請求で良いと思いま