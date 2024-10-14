「川口市営第１１回２節」（１５日開幕、川口）今節こそ森且行（５０）＝川口・２５期＝の復帰後初優勝の大チャンスだ。今年は９回優出して、２着５回、３着２回と惜敗続き。前々節は佐藤励（川口）のスピードに屈して準Ｖ。湿走路になった前節は雨の鬼・加賀谷建明（川口）に負けて準Ｖ。前２節とも難敵に敗れたが、今回は怖いものなし。Ｖを争う同期の永井大介（川口）と若井友和（川口）には、直近５回でどちらにも４勝１敗