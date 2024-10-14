¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤¬£±£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿·µï¤Ç¤â¼«Âð¥É¥Ã¥­¥ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï°ú¤Ã±Û¤·¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²È¶ñÅù¤ò±¿¤Ó½Ð¤·¤¿Éô²°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é²È¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥ÕÍÍ¡£ËÍ¤òÃµ¤µ¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¤È¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·Àè¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µá¤á¤¿¡£¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢º½¤â¤Ð¤é»µ¤«¤ì¤¿¤¯Ìµ¤¤¤·¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼ÇË