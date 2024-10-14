【モデルプレス＝2024/10/14】指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の櫻井ももが14日、グランドメルキュール札幌大通公園（旧ロイトン札幌）にて開催された「SAPPORO COLLECTION 2024 AUTUMN／WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。【写真】≠ME櫻井もも、ミニスカ×ニーハイブーツ姿で会場悩殺◆櫻井もも、キュートな表情で魅了赤のボアニットにグレーのミニスカート、黒のニーハイブーツ