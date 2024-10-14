◆第７２回府中牝馬Ｓ・Ｇ２（１０月１４日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）＝１着馬にエリザベス女王杯（１１月１０日、京都）の優先出走権実力十分の牝馬が集結した府中決戦に１５頭が出走し、２番人気のブレイディヴェーグ（４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）が昨年のエリザベス女王杯Ｖ以来の復帰戦を勝利で飾った。メンバー唯一のＧ１ホースが５７キロを克服し、直線で外から豪快に伸びて２回目の重賞勝