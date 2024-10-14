「ＣＳパ・ファーストＳ・第３戦、日本ハム−ロッテ」（１４日、エスコンフィールド）日本ハム・新庄剛志監督がＣＳ仕様の勝負の継投を披露した。五回２死から先発の北山に代えて田中正義投手を投入。見事にピンチを脱した。五回２死までしっかりと試合を作っていた北山。だが角中にフルカウントから四球を与えたところで新庄監督が動いた。シーズン中は抑えを務めた右腕を５回途中２番手で起用。勝負の継投にスタンドもざわ