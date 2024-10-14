フラハティが先発で好投。ドジャースがPSでの連続無失点最長記録に並んだ(C)Getty Imagesドジャースが現地時間10月13日（日本時間14日）、本拠地でメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦を戦い、9‐0で快勝した。圧巻なのは投手陣。ポストシーズンは地区シリーズ第4戦から3試合連続完封勝利となる33イニング連続無失点の記録を達成し、『MLB公式サイト』のサラ・ラングス記者は自身のXで、1966年オリオールズと並び「史上最