日本旅行は、「tabiwa得 山陽新幹線ひかり・こだま限定プラン」を10月3日から12月26日まで販売している。山陽・九州新幹線「ひかり・こだま号」の普通車指定席片道きっぷと、同社が指定するカフェで使えるドリンクチケット700円分がセットとなったプラン。1人から予約可能で、出発前日の午後4時まで予約できる。対象区間は新大阪〜小倉・博多駅間。旅行代金は、小倉発着が大人9,300円、小人5,250円、博多発着が大人9,800円、小人5,