14日午前、ソウル中（チュン）区ソウル東大門（トンデムン）Vスペースで開かれたNetflixのバラエティ番組「コメディリベンジ」の制作発表会にクォン・ヘボムPD、パク・ヒョンソクPD、イ・ギョンギュ、パク・ナレ、イ・ヨンジン、ファン・ジェソン、キム・ギョンウク、イ・サンジュン、シン・ギル、クァク・ボム、イ・チャンホ、イ・ソンミン、チョ・フン、シン・ギュジン、イ・ジェユル、オム・ジユン、パク・セミ、キム・ジユ、ソ