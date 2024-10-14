◆秋季高校野球東京大会▽２回戦帝京１―０佼成学園（１４日、スリーボンドスタジアム八王子）帝京が佼成学園に１―０で競り勝ち、３回戦に駒を進めた。次戦（２０日）は今夏甲子園準優勝の関東第一と対戦する。好投手の気迫がぶつかる熱戦となった。帝京は背番号１の右腕・岩本勝磨（２年）、佼成学園は西東京屈指の左腕・熊谷憲祐（２年）が先発。岩本は初回こそ得点圏にランナーを出し、２死二塁で安打を浴びたが本塁