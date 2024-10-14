◆秋季高校野球東京大会▽２回戦日大三１３―０錦城＝６回コールド＝（１４日、スリーボンドスタジアム八王子）今夏西東京準優勝の日大三は錦城に１３―０で勝利し、１６強入りを決めた。３回戦（２０日）では駿台学園と対戦する。緊迫した展開が続き、１―０で迎えた６回、日大三に一気に火が付いた。２死満塁、２回途中からマウンドに上がっていた近藤優樹（２年）が中前２点打を放ち貴重な追加点。近藤から４連打とつ