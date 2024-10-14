14日、東京競馬場で行われた第72回府中牝馬ステークス(3歳上・牝・GII・芝1800m)は、C.ルメール騎手騎乗の2番人気ブレイディヴェーグ(牝4、美浦・宮田敬介厩舎)が1位入線を果たした。 以下、10番人気シンティレーション(牝5、美浦・池上昌和厩舎)、1番人気マスクトディーヴァ(牝4、栗東・辻野泰之厩舎)の順でゴール板を通過している。 【1位入線馬プロフィール】◆ブレイディヴェ