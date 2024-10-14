【ソウル聯合ニュース】日本で囲碁の女流タイトル獲得の最年少記録を保持する仲邑菫三段（１５）が韓国棋院に移籍後、同棋院史上最速で公式戦１００局を達成した。仲邑三段は１３日にソウルの韓国棋院囲碁ＴＶスタジオで行われた「２０２４ＮＨ農協銀行韓国女子囲碁リーグ」の第１２ラウンド第４試合で者承亞（チョ・スンア）七段に白番中押し勝ちした。この対局は仲邑三段にとって今年３月の韓国棋院移籍後、１００局