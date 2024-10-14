れいわ新選組は１４日、衆院選の比例代表のみに出馬する候補７人を発表した。いずれも党職員で新人。顔触れは次の通り。（敬称略）北関東ブロック前田健司▽南関東ブロック竹内雅浩▽東京ブロック赤木善美▽北陸信越ブロック井田克一▽近畿ブロック岡田哲扶▽同堤昌也▽九州ブロック吉度模弥。