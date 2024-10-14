■第36回出雲全日本大学選抜駅伝（14日、出雲大社正面鳥居前〜出雲ドーム前、6区間45.1キロ）「出雲駅伝」「全日本大学駅伝」「箱根駅伝」の学生三大駅伝の一つ、出雲駅伝が14日、行われ国学院大学が2時間9分24秒で2019年以来、2度目の優勝。学生駅伝初戦で好スタートを切った。今年の箱根駅伝を制した青山学院大学、箱根駅伝で3位に入り成長著しい城西大学、3連覇のかかる駒澤大学、今年2月の大阪マラソンで初マラソン日本最高＆