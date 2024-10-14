ＭＬＢのプレーオフは１３日（日本時間１４日）、ロサンゼルスでナ・リーグの優勝決定シリーズ（７回戦制）第１戦が行われ、大谷翔平投手（３０）が所属するドジャースがメッツに９―０で先勝した。メッツ先発の千賀滉大（３１）は立ち上がりから制球が定まらず、２回途中に降板。１回１／３を投げ２安打４四球１暴投で３失点し、敗戦投手となった右腕は「悔しいし、情けない」と唇をかんだ。先頭の大谷は二ゴロに仕留めたが