【インド】 卸売物価指数（WPI）（9月）15:30 予想2.0%前回1.31%（前年比) 消費者物価指数（CPI）（9月）21:00 予想5.0%前回3.65%（前年比) 【スイス】 生産者輸入価格（9月）15:30 予想N/A前回0.2%（前月比) 【中国】 貿易収支（9月）16:00 予想N/A前回6493.4億元（貿易収支) 予想920.0億ドル前回910.2億ドル（貿易収支（ドル建て）) 【イスラエル】 貿易収支（9月）19:00