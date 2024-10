Billlieが、一本の映画のようなミュージックビデオ予告映像を公開した。Billlieは本日(14日)0時、公式YouTubeチャンネルに5thミニアルバム「appendix:Of All We Have Lost」のタイトル曲「記憶飴」のミュージックビデオの予告映像を公開した。公開された映像には、スヒョンがトランポリンで高く跳びながら何かを探している様子が収められている。続いて「遠くを振り返ると、置いてきたものがある。失ってきたものがある」という