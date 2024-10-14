◇出雲全日本大学選抜駅伝（2024年10月14日出雲大社前─出雲ドーム前の6区間45・1キロ）学生3大駅伝の幕開けを告げる一戦は、国学院大が2時間9分24秒で5年ぶり2度目の優勝を飾った。駒大はアンカー決戦で篠原倖太朗（4年）が国学院大の平林清澄（4年）に及ばず、2位で3連覇を逃した。5000メートル13分09秒45、1万メートル27分28秒50と学生屈指のスピードを誇る佐藤圭汰を欠く布陣で優勝には迫ったが、頂点には届かなかっ