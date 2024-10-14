恋愛をしていると、彼の周囲にいる女性から思わぬトラブルが生じることがあります。今回は、その場合どう対応すればよいのか、具体的な方法を紹介します。冷静さを保つ彼の周りの女性に動揺することはありますが、焦りや怒りは状況を悪化させることも。事態に冷静に対処することで、二人の絆をより深めることが可能です。感情が高ぶったときは一旦立ち止まって深呼吸をし、冷静に状況を見直すことが重要です。彼の立ち場を理解する