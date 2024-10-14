公明党は１４日、衆院選の自民党公認候補５人を対象とした第６次推薦を決めた。派閥裏金事件で政治資金収支報告書に不記載のあった松野博一前官房長官（千葉３区）も含まれる。公明が推薦した「裏金候補」は３３人となった。松野氏以外の４人の顔触れは次の通り。（敬称略）千葉８区松本泉▽千葉９区田宮寿人▽東京２６区今岡植▽石川３区西田昭二。