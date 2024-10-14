お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気の妻として知られる、女優の奥森皐月がThreadsで病院に関する投稿を連発している。【写真】“病院”連発の投稿、19歳で結婚した制服姿の岩井の妻9月13日には《初めてきた皮膚科のWi-Fiのパスワードに「hifu（皮膚）」が入っていてかなりおもしろかった》とエピソードを投稿。10月7日には《銀行や病院や役所の番号札を、首から下げさせてください年に30回くらいは見失っています》と、病院で