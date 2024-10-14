お笑いコンビ「ダブルヒガシ」の大東翔生（31）が14日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、競馬で“大勝ち”したことを報告した。大東は13日に開催された東京競馬11R「オクトーバーS」の照会結果を添付。3連複軸1頭ながしで21通りを1000円ずつ購入していたが、レースが“荒れ模様”だったことから、なんと197万9900円の払い戻しを得ていた。まさかの出来事に、大東は「はわ、はわわわわ、はわ、はわわわわわ、はわわ、は