出雲全日本大学選抜駅伝が１４日、島根県出雲大社正面鳥居前から出雲ドーム前までの６区間、４５・１キロのコースで行われ、国学院大が２時間９分２４秒で５年ぶり２度目の優勝を果たした。２位は駒大、３位は青学大だった。（記録は速報値）