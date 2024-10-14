阪神は１４日、球団本部付ＳＡを務める藤川球児氏（４４）が第３６代監督に就任すると発表した。近日中に記者会見を開く。生え抜き投手の監督就任は１９８９年シーズンで指揮を執った村山実氏以来だ。新監督就任の球団発表を受け、Ｘではわずか５分でトレンド入り。「よろしくお願いします」「楽しみやなあ」「阪神生え抜きの切り札とも言える藤川監督を空費させずに成功に導けるか」「藤川監督、またあの素敵な景色を見せてく