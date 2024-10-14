大学駅伝シーズンの幕開けを告げる第３６回出雲全日本大学選抜駅伝競走は１４日、島根県出雲市の出雲大社正面鳥居前から出雲ドーム前までの６区間４５．１キロのコースに２１チームが参加して行われ、国学院大が５年ぶり２度目の優勝を果たした。